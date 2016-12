Rapimento suocera di Bernie Ecclestone, arrestato il pilota del suo elicottero

La polizia ha arrestato uno dei piloti degli elicotteri di Bernie Ecclestone, sospettato di essere coinvolto nel rapimento della suocera del patron della Formula Uno . La donna era stata sequestrata il 22 luglio ed è stata liberata sabato : per la liberazione era stato chiesto un riscatto di 36,5 milioni di dollari, non pagato. Il pilota Jorge Eurico da Silva Faria è uno dei tre arrestati per il rapimento ed è accusato di aver pianificato l'azione.

La suocera: "Voglio i banditi in galera" - La 67enne Aparecida Schunck è stata liberata dopo essere stata rintracciata in una casa nei pressi di San Paolo grazie al monitoraggio della telefonate tra i rapitori e la famiglia. Poco dopo la liberazione, la donna ha dichiarato ai media brasiliani: "Chiedo solo che quei banditi finiscano i galera così che non possano rapire più nessuno".



Come riportano media brasiliani, Ecclestone si era offerto di andare in Brasile per collaborare alle indagini e aveva anche proposto i servizi di una società di investigazioni private. Il patron della F1, 85 anni, è uno egli uomini più potenti nel mondo dello sport e ha una ricchezza valutata in 3,1 miliardi di dollari. Ha sposato Fabiana Flosi, 38 anni, nel 2012, tre anni dopo averla incontrata al Gran premio del Brasile.