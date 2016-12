Profughi, piano Ue contro gli scafisti Mogherini: operazione dal 7 ottobre

"La fase due dell'operazione europea contro i trafficanti di migranti inizierà il 7 ottobre". Ad annunciarlo è l'Alto rappresentante della Politica estera Ue, Federica Mogherini. "La decisione politica è presa, gli asset sono pronti" ha aggiunto la Mogherini, che rivela il nome scelto per l'operazione: sarà "Sofia", come la bambina nata a bordo di una delle navi impegnate nell'operazione, "per dare un segnale di speranza".

"La visita al centro di comando dell'operazione Eunavfor Med è stata un'occasione per essere aggiornata su quanto fatto nella fase uno. Ora sappiamo come lavorano i trafficanti di esseri umani della rotta centrale del Mediterraneo e siamo pronti a smantellare la loro rete", ha spiegato.



"Nella fase due dell'operazione Eunavfor Med gli obiettivi principali saranno le navi scorta che i trafficanti di esseri umani usano per affiancare i barconi stipati di migranti", ha chiarito l'Alto rappresentante della Politica estera Ue. "In queste settimane - ha proseguito - sono stati evidenziati 20 casi in cui saremmo potuti intervenire se fossimo stati pronti. Non è un numero irrilevante".



"La rotta del Mediterraneo centrale, anche se è stata messa in ombra da quanto accaduto recentemente nei Balcani è la rotta più mortale, lo dicono i numeri. Intervenire qui significa ridurre il numero di vite a rischio".