Post anti-sunnita su Facebook, pakistano condannato a 13 anni

E' stato condannato a 13 anni di carcere per un post pubblicato su Facebook. Rizwan Haider, 25enne pakistano, sciita, per i giudici dell'antiterrorismo avrebbe scritto frasi "offensive in ambito religioso", in particolare sul profeta Maometto, e "contro i sunniti". Il legale dell'uomo ha spiegato, invece, che era stato messo soltanto un "like" al post. Haider è stato anche multato per 2.500 dollari.