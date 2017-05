La Merkel riceve Macron a Berlino: "Siamo pronti a cambiare i trattati Ue"

"Abbiamo concordato che lavoreremo insieme in modo molto stretto", ha spiegato la Merkel, dicendosi "consapevole che, in un momento molto critico dell'Ue, vanno prese decisioni giuste".



Anche per Macron, del resto, "è fondamentale rafforzare l'asse franco-tedesco", che sarebbe "utile anche per l'eurozona". Alle relazioni tra Francia e Germania, secondo il nuovo inquilino dell'Eliseo, serve "un nuovo dinamismo. Io sara' un alleato franco, diretto e costruttivo. Il successo dei nostri due Paesi è legato, e da esso dipende la buona riuscita dell'Unione Europea".



Macron ha quindi sottolineato che "insieme possiamo mettere in cantiere progetti a medio termine e tracciare una strada comune per l'Europa. Servono riforme profonde, ma anche concertazione e volontà di dare da subito il proprio contributo". E spiegando che i trattati europei "si possono cambiare se necessario", ha ricordato che "la modifica dei trattati era un tabù francese, ma per me non lo è".