12 gennaio 2015 L'Isis attacca il profilo Twitter del comando centrale delle forze armate Usa Gli hacker pubblicano gli scenari di attacco in caso di crisi in Corea del Nord e Cina, e minacciano i militari: "Sappiamo tutto di voi, delle vostre mogli e dei vostri figli"

19:53 - L'account Twitter del CENTCOM, il Comando centrale delle forze armate statunitensi, ha subito un attacco da parte di hacker che sostengono di appartenere al CyberCaliffato dell'Isis. Sulla pagina Twitter del Comando sono comparsi documenti riguardanti scenari di attacco in Corea del Nord e in Cina, oltre all'elenco degli alti ufficiali americani, dei loro indirizzi e dei nomi dei loro congiunti.

"Soldati americani, stiamo arrivando: guardatevi le spalle!", dice uno dei messaggi postati sul profilo Twitter. E ancora: "Non ci fermeremo! Sappiamo tutto di voi, delle vostre mogli e dei vostri figli". E infine, "nel nome di Allah, il più pietoso, il più misericordioso, il CyberCaliffato continua la sua jihad".



Pochi minuti dopo l'attacco, il profilo è stato sospeso per consentire ai tecnici di intervenire rimuovendo il materiale pubblicato dagli hacker.



Il CENTCOM è il comando unificato responsabile dei militari americani nelle aree più calde del pianeta: Medio Oriente, Nord Africa, e Asia centrale (in particolare Iraq e Afghanistan). Attualmente le forze socco il comando del CENTCOM sono dispiegate in Iraq e Afghanistan, con basi in Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Pakistan.