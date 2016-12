Kosovo, arrestati tre jihadisti

Tre jihadisti affiliati allo Stato Islamico sono stati arrestati in Kosovo con l'accusa di attività terroristica e reclutamento di nuovi militanti. Come hanno riferito i media, i tre, tornati da poco dalla Siria, intendevano costituire una cellula dell'Isis in Kosovo. All'arresto si è giunti sulla base di informazioni fornite al Kosovo dai servizi d'intelligence della Turchia e di un altro Paese non precisato.