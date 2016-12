Israele accusa l'Iran di "inviare in Siria migliaia di soldati a sostegno di Assad"

A Gerusalemme, invece, si respira un clima di tensione sempre più pesante. Nella giornata di lunedì si sono infatti registrati quattro accoltellamenti di israeliani da parte di palestinesi, in uno degli attacchi l'assalitore è stato ucciso.



Le aggressioni di fatto continuano senza sosta da quando il ministro della Difesa Yaalon ha firmato il decreto per bandire dalla Spianata delle moschee i gruppi musulmani dei Murabitun e delle Murabatat; volontari che stanno alla guardia della Moschea Al Aqsa: solo i musulmani infatti vi possono accedere.



Il decreto è stata la risposta a un evento accaduto il giorno della vigilia del capodanno ebraico. Quando la polizia ha fatto irruzione nella Spianata per "stanare" un gruppo di palestinesi, che si era nascosto nella Moschea di Al Aqsa dopo aver lanciato pietre contro alcuni ebrei.



La Spianata delle Mosche, per gli giudei, non è altro che il Monte del Tempio e durante il capodanno si commemora la distruzione del loro Tempio di Gerusalemme da parte dei Romani nel 70 d.C..



Netanyahu: "Noi non siamo contro l'Islam" - Netanyahu ha respinto ancora una volta come "bugie" le affermazioni che Israele sta cercando di cambiare lo status quo sulla Spianata delle Moschee. "Non siamo in lotta contro l'Islam", ha aggiunto che l'istigazione è usata per spingere a un conflitto religioso contro Israele. Poi - nel dibattito che avvia l'anno parlamentare - ha fatto appello al presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen (Mahmoud Abbas) a combattere l'istigazione e " condannare gli attentati terroristici palestinesi".



Minorenni palestinesi oltrepassano la Striscia di Gaza: respinti - Un gruppo di dimostranti palestinesi - per lo più adolescenti - è riuscito a varcare la barriera sulla linea di demarcazione fra Gaza e Israele all'altezza del campo profughi al-Bureij, ma è stato subito affrontato da soldati israeliani. I militari hanno costretto gli infiltrati a rientrare nella Striscia e l'incidente - aggiornano fonti di Gaza - si è concluso senza vittime.