Isis, appello sorella di Cantlie

02:01 - La sorella di John Cantlie, il britannico prigioniero dell'Isis, ha lanciato un appello video ai jihadisti affinché riattivino il dialogo con la famiglia del giornalista. Jessica Cantlie afferma come sia "frustrante" che i contatti siano stati interrotti per volontà dei jihadisti e arriva addirittura a implorarli. Il prigioniero è stato usato dai miliziani dell'Isis come strumento di propaganda in una serie di video di critica all'Occidente.