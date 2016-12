07:26 - I servizi di sicurezza indiani, durante una perquisizione di routine, hanno trovato una bomba a mano disarmata su un Boeing-747 di Air India messo in stand by a New Delhi per sostituire, in caso di guasto, l'aereo ufficiale del premier Narendra Modi in visita negli Usa. Lo rivela oggi The Times of India. All'inizio della settimana l'aereo era stato parcheggiato in condizioni di partire immediatamente in caso di necessità.