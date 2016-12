Immagine di Gandhi su una birra Usa, proteste dall'India

07:31 - Critiche in Usa nei confronti di una fabbrica di birra, costretta a chiedere scusa per aver messo l'immagine di Gandhi sulle sue lattine. Una scelta di marketing che ha provocato violente polemiche in India, dove è stata avviata una petizione in tribunale per sostenere che le lattine di birra sono "un insulto a Gandhi". Il marchio, con l'immagine incriminata si chiama Gandhi-bot e la bevanda è prodotta dalla New England Brewing Co., nel Connecticut.

"Ci scusiamo con ogni indiano che ha giudicato offensivo il nostro marchio Gandhi-Bot label. Il nostro intento non è quello di offendere nessuno, ma piuttosto rendere omaggio e celebrare un uomo che rispettiamo molto", ha scritto la società su Facebook nel fine settimana.



Nonostante le scuse, pare che l'azienda non abbia nessuna intenzione di ritirare le lattine di birra dal mercato.