Ikea chiude il sito web in Russia

00:56 - In Russia il sito dell'Ikea per la vendita su internet ha chiuso i battenti "per non infrangere" con la propria rivista online la legge che proibisce promozione e informazione sui gay ai minori. "Con la nostra attività - si legge nel comunicato del colosso svedese dell'arredamento - noi osserviamo le leggi dei Paesi in cui operiamo. Per evitare di violare la legge abbiamo deciso di fermare la pubblicazione del nostro magazine online in Russia".

