00:37 - La guerra in Afghanistan, il più lungo conflitto oltreoceano della storia americana, è costato ai contribuenti Usa 1.000 miliardi di dollari e costerà altre centinaia di miliardi dopo che sarà chiusa ufficialmente a fine mese. Lo scrive il Financial Times, secondo cui l'80% delle risorse nel conflitto è stato speso durante la presidenza Obama, che ha aumentato la presenza militare quando è salito in carica.