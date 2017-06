Germania, il Bundestag approva il matrimonio gay

Il testo stabilisce che "il matrimonio e' stipulato a vita tra due persone di diverso o dello stesso sesso" ed ha ottenuto i voti favorevoli di una maggioranza costituita da eletti dei tre partiti di sinistra presenti alla camera bassa, il Bundestag: i socialdemocratici della Spd, i Verdi e la sinistra della Linke. La votazione si è conclusa con 393 voti favorevoli, 226 contrati e 4 astenuti.



Merkel: "Per me matrimonio è uomo-donna" - "Per me il matrimonio è fondamentalmente un'unione fra uomo e donna, e per questo ho votato contro". Lo ha detto Angela Merkel, dopo il voto in Bundestag. "E' stato un dibattito lungo intenso ed emotivo, e spero ci sia rispetto per entrambe le parti", ha aggiunto.



Si va verso le adozioni per coppie gay - Già nel 2001 Berlino aveva introdotto le unioni civili per le coppie omosessuali, con diritti equivalenti a quelli del matrimonio, salvo per alcuni vantaggi fiscali e per le adozioni. La nuova legge, che deve ancora essere approvata dalla camera alta del parlamento (Bundesrat), probabilmente entro la fine dell'anno, concederà invece concreti diritti anche in materia di adozioni.