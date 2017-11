Gb, madre spende più di 10mila sterline per trasformare la figlia in una bambola: accusata di incentivare la pedofilia

Una giovane donna di Doncaster, nel Regno Unito, ha deciso di spendere più di 10mila sterline in abbronzanti, unghie false, trucco, parrucche e abiti per la sua figlia Hallie Mai, di appena 4 anni. Secondo la madre, che ha partecipato con la piccola Hallie al programma Bling Up Baby, "la figlia vuole fare spettacolo, ragiona indipendentemente ed è in grado di scegliere cosa fare". Tuttavia non sono mancate le critiche sui social, che invitano la donna a lasciar crescere la bambina in modo naturale, senza privarla dell'innocenza tipica della sua età e senza vestirla "come una prostituta", incentivando inoltre la pedofilia.