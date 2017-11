Dai tacchi a spillo alle sneakers: cambio di scarpe in aereo per Melania Trump

Donald Trump e la moglie Melania hanno raggiunto il Texas, dove l'uragano Harvey continua a imperversare. Il presidente statunitense e la consorte sono decollati da Washington arrivando a Corpus Christi, dove sono stati impegnati in una riunione con le autorità locali per affrontare l'emergenza meteorologica. A colpire è stato il look di Melania, partita indossando i tacchi a spillo nonostante la pioggia che ha colpito anche la capitale Usa. Una volta atterrata in Texas, la First Lady è invece scesa dall'Air Force One con un paio di sneakers bianche, oltre al cambio camicia. Trump ha invece optato per degli stivali, abbandonando l'abito per una giacca anti pioggia.