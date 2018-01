clicca per guardare tutte le foto della gallery

Incredibile incidente a Santa Ana, in California. A causa della folle velocità a cui viaggiava, un'auto, dopo aver urtato qualcosa in strada, è "volata" fino al primo piano di un edificio, dove si trova uno studio dentistico, restando incastrata. E' rimasta così per ore, fino a quando i soccorritori sono riusciti ad estrarre la vettura. Le due persone a bordo sono rimaste ferite.