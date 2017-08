Danimarca, affonda sommergibile privato: salvo il proprietario

Un piccolo sommergibile privato, dato per disperso in Danimarca, è stato ritrovato affondato a Sud di Copenhagen. Il proprietario e costruttore, Peter Madsen, che era solo a bordo, è stato tratto in salvo dalla marina danese. Il sommergibile Uc3 Nautilus, 40 tonnellate e quasi 18 metri di lunghezza, era stato varato nel 2008.