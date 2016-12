Clinton: "Ho perso per colpa del direttore dell'Fbi"

Hillary Clinton attribuisce la sua sconfitta al direttore dell' Fbi , James Comey, e in particolare alla sua seconda lettera al Congresso, ad appena tre giorni dal voto. Lo avrebbe detto lei stessa in una conference call con i maggiori contributori della sua campagna, secondo quanto riferisce Politico.com. Per Hillary sarebbe stata proprio la lettera di 'assoluzione' ad aver fatto più danni della prima, risvegliando gli elettori di Trump.

"Ci sono molte ragioni per le quali una elezione come questa non è riuscita", avrebbe spiegato l'ex candidata democratica alla Casa Bianca in una conferenza telefonica con la commissione finanze delle sua campagna e dei donatori. "La nostra analisi è che i dubbi sollevati dalla lettera di Jim Comey erano infondati e che hanno fermato il nostro slancio".