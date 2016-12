Clinica determinava sesso fetiIndia, tre arresti per aborti illegali

La polizia ha chiuso in India una clinica in cui si determinava, violando la legge indiana, il sesso di nascituri e si praticavano aborti quando si trattava di bambine. Sono stati arrestati il proprietario dell'istituto e altre due persone. L'operazione è scattata dopo la denuncia di una donna che contro la sua volontà è stata portata nella clinica dai parenti del marito e costretta ad abortire perché incinta di una femmina.

Il commissario ASP Shankalp Sharma ha indicato che la clinica si trova a Meerut, nello Stato di Uttar Pradesh, e confermato che in essa si recavano donne incinte anche dal vicino Stato di Haryana per determinare il sesso del feto che portavano in grembo ed eventualmente abortire se si trattava di una femmina.