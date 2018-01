Clima, Trump: gli Usa potrebbero rientrare in accordi di Parigi

Il presidente americano Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti potrebbero "in teoria" cambiare idea sugli accordi di Parigi sul clima. "L'accordo di Parigi, così come l'avevamo firmato, era ingiusto per gli Stati Uniti", ha detto Trump. "Noi potremmo in teoria tornarci sopra", ha aggiunto senza fornire ulteriori precisazioni.