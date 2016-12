Cina,scoperta maxi rete di pedofili

La polizia cinese ha arrestato 78 presunti pedofili e salvato 15 neonati da un traffico di minori tra il sudovest della provincia del Sichuan e l'est di quella dello Shandong. A capo del traffico una coppia in cui la moglie acquistava i bambini appena nati e il marito cercava acquirenti a cui rivenderli: i maschi venivano venduti per 8.000-10.000 dollari, le femmine per la metà. Test del Dna ai bambini per risalire ai genitori biologici.