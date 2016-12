Cina, fuga gas in miniera: 12 morti

Una fuga di gas ha causato la morte di 12 persone in una miniera di carbone nella città cinese di Baishan, nella provincia di Jilin. L'incidente è avvenuto domenica, mentre i soccorritori, dopo aver tratto in salvo un minatore ferito, hanno constatato solo lunedì la morte degli altri 12 rimasti intrappolati. Anche se le indagini sulle cause sono in corso, l'ipotesi più probabile è che il monossido di carbonio sia responsabile della tragedia.