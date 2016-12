Liu Tienan, ex-vice direttore della potente Commissione per lo Sviluppo e le Riforme (Ndrc), è stato condannato all'ergastolo per corruzione. Lo riferiscono i media cinesi. Liu è stato giudicato colpevole di aver intascato 35 milioni di yuan (circa 4,6 milioni di euro) in mazzette ricevute dal 2002 al 2012 per concedere indebiti favori ad alcune imprese. All'interno della Ndrc, Liu era responsabile del settore energetico