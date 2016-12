Cina, difende le croci sulle chiese: condannato a 14 anni di carcere

Un pastore protestante cinese, Bao Guohua, è stato condannato a 14 anni di prigione per attività illegali, corruzione e disturbo all'ordine sociale. L'uomo si era opposto a una campagna del governo per la rimozione delle croci sopra le chiese. Sua moglie, Xing Weixiang, è stata condannata a 12 anni. Secondo i giudici la coppia ha illegalmente organizzato i fedeli per presentare petizioni al governo e disturbare l'ordine sociale.