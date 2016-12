01:30 - La polizia francese sta conducendo un blitz anche a Charleville-Mezières, non lontano dalla frontiera col Belgio, a caccia dei tre jihadisti accusati del massacro alla redazione del settimanale parigino Charlie Hebdo. A Reims, intanto, continuano le perquisizioni per cercare indizi utili, come tracce di Dna. Le autorità hanno pubblicato un "avviso di ricerca" per i tre sospetti.