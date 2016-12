Brasile, polizia fa brillare valigia abbandonata al Parco olimpico

La polizia brasiliana ha fatto brillare una valigia abbandonata in una delle stazioni del bus nell'area che ospita il complesso sportivo e le strutture per le Olimpiadi. La valigia, abbandonata, è stata fatta saltare anche se non c'era conferma sulla presenza di esplosivo all'interno. "Sono state adottate le procedure definite dal protocollo di sicurezza e si è deciso di far esplodere l'oggetto", ha sottolineato la polizia in un comunicato.