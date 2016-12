Brasile, in piazza contro governo

Nuova prova di forza delle opposizioni brasiliane, che hanno portato in piazza quasi due milioni di persone in 300 diverse città e villaggi per protestare contro il governo di sinistra della presidente Dilma Rousseff, ritenuta incapace di gestire la crisi politica ed economica che attanaglia il Paese. La protesta si è estesa anche al predecessore di Dilma, l'ex presidente Lula.