Brasile, ginecologo condannato a 130 anni per stupro sulle pazienti

Un ginecologo brasiliano è stato condannato a 130 anni di reclusione per aver abusato sessualmente di 15 sue pazienti. Pedro Augusto Ramos, 58 anni, di Rondonia, è stato arrestato nel marzo del 2015 con l'accusa di 19 casi di stupro, per 4 dei quali, invece, è stato assolto per mancanza di prove. In un caso la violenza è stata compiuta su una donna che aveva appena subito un aborto spontaneo.