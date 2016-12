Bombe russe con dedica per Parigi

Questa volta non è una bufala. Giorni fa erano infatti circolate foto di bombe francesi con la scritta "Da Parigi con amore", immagini che la Francia in fretta ha bollato come false. Stavolta si tratta di documenti autentici provenienti dalla Russia. Nel video e nelle foto potete vedere i militari russi immortalati mentre scrivono con un pennarello su alcune bombe una sorta di "dedica" per l'Isis.