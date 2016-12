Boko Haram,Shekau:sono ancora capo

Si è rifatto vivo Abubakar Shekau, lo spietato leader di Boko Haram, che in un messaggio audio nega di essere stato rimpiazzato al comando dei sanguinari terroristi jihadisti nigeriani. Lo scrive la Bbc. In un messaggio in cui ribadisce la sua sottomissione all'Isis, Shekau definisce "spudorate bugie" le recenti affermazioni del presidente del Ciad secondo cui lui non sarebbe più il comandante del gruppo jihadista.