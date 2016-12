Bimba sfida la security e abbraccia il Papa: "Aiuti i miei genitori, immigrati irregolari"

Un'occasione simile, probabilmente, non le sarebbe più capitata. Così Sofi Cruz, una bimba di 5 anni figlia di immigrati irregolari messicani, ha sfidato l'imponente sistema di sicurezza messo in piedi delle autorità di Washington per proteggere Papa Francesco e, con il consenso del pontefice stesso, ha raggiunto la papamobile. In mano una lettera: "Parli con Obama e lo convinca a cambiare la legge sull'immigrazione".