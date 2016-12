Caso marò, la polizia indiana non ha dubbi: "Abbiamo prove sufficienti per blindare il caso"

foto Reuters 10:29 - Se si allontanasse la possibilità di interrogare gli altri quattro fucilieri a bordo della Enrica Lexie, la polizia indiana potrebbe comunque chiudere le indagini riguardanti i due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Le indagini, secondo quanto riporta il Times of India che cita fonti investigative, "sono in uno stadio avanzato" e "vi sono già sufficienti prove indiziarie e legali per blindare questo caso". - Se si allontanasse la possibilità di interrogare gli altri quattro fucilieri a bordo della Enrica Lexie, la polizia indiana potrebbe comunqueriguardanti i due marò. Le indagini, secondo quanto riporta il Times of India che cita fonti investigative, "sono in uno stadio avanzato" e "vi sono già sufficienti prove indiziarie e legali per".

Un ufficiale della Nia, la polizia investigativa indiana, ha spiegato al quotidiano che "il rapporto contenente i capi d'accusa può prescindere dalle dichiarazioni dei quattro marò. Se c'è un eccessivo ritardo nel loro arrivo in India, presenteremo il risultato del nostro lavoro senza le loro testimonianze. Eventualmente potremmo più tardi inviare un supplemento d'inchiesta".



Di fronte all'indisponibilità dei quattro fucilieri a recarsi a New Delhi per testimoniare, la Nia ha chiesto al ministero dell'Interno e alla Procura indiani un parere sull'atteggiamento da tenere. Ma le fonti investigative riportate dal giornale insistono sul fatto che "abbiamo registrato le dichiarazioni di 50 testimoni", e quindi per gli investigatori il quadro è già chiaro. E le parole "caso blindato" non lasciano ben sperare per quanto riguarda la sorte dei due marò.



Bonino: "Venerdì riunione task force con Letta, i 4 marò restano in Italia" - Il ministro degli Esteri, Emma Bonino, intanto ha fatto sapere che domani, sul caso marò, si terrà una nuova riunione della task force con i ministri competenti guidata dal premier, Enrico Letta. Sulle indagini, ha aggiunto, "l'istruttoria si puo' chiudere anche senza gli interrogatori degli altri 4 militari, anche perché la magistratura indiana ritiene che sarebbero a favore" di Latorre e Girone. In ogni caso, i quattro "non andranno in India" e gli interrogatori "possono farsi altrimenti".