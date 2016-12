Pesa 610 chili, per muoverlo serve l'elevatore

14:40 - Uno spostamento umano da record quello di Khaled Mohsin Shairi, un ventenne dal peso di circa 610 chili. Il ragazzo, che vive in Arabia Saudita nella città di Jizan, soffre di una forma di obesità patologica, che lo ha costretto a stare immobile sul letto di casa negli ultimi due anni, ormai impossibilitato a muoversi.

In suo aiuto è intervenuto re Abdullah in persona, sovrano del Paese Saudita, che ha messo a disposizione del giovani mezzi speciali per effettuare il trasferimento all'ospedale della capitale Riyad, dove potrà essere curato. Il monarca ha inoltre annunciato di voler sostenere le spese mediche del trattamento. Le immagini mostrano l'uscita di casa del ragazzo, avvenuta attraverso un'apertura ricavata della facciata del suo palazzo; coricato su un letto speciale fatto arrivare appositamente dagli Stati Uniti, Khaled è stato calato a terra da un carrello elevatore, caricato su un'ambulanza e successivamente sull'aereo con il quale ha raggiunto la sua destinazione. Secondo le Nazioni Unite, riporta Press Tv, in Arabia la media degli adulti sovrappeso è del 35,2%, seconda solo a quella del Kuwait nella zona del Medio Oriente.