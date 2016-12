foto Ap/Lapresse

18:28

- Il destituito presidente egiziano, Mohamed Morsi, deve rispondere da oggi di un nuovo capo d'accusa per "complicità in omicidio e turtura" dei manifestanti che erano scesi in piazza davanti al palazzo presidenziale alla fine del 2012. Lo riferiscono fonti giudiziarie al Cairo. Morsi è detenuto in un luogo segreto dal 3 luglio e dovrà restare in carcere altri 15 giorni per questa nuova inchiesta.