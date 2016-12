Texas, folle accoltella a caso 14 studenti

foto Ap/Lapresse Correlati Usa, folle accoltella 14 persone 09:31 - Almeno 14 persone sono state ferite in un'università del Texas durante un accoltellamento: due si trovano in gravi condizioni. La polizia, intervenuta sul posto, ha fermato un sospetto. Secondo il racconto dei testimoni, l'uomo, un 21enne, si sarebbe introdotto nel campus, il Lone Star community college di Cypress-Fairbanks, una quarantina di chilometri a nord di Houston, colpendo apparentemente a caso gli studenti con un coltello o un taglierino. - Almeno 14 persone sono state ferite in un'università deldurante un: due si trovano in gravi condizioni. La polizia, intervenuta sul posto, ha fermato un sospetto. Secondo il racconto dei testimoni, l'uomo, un 21enne, si sarebbe introdotto nel campus, il Lone Star community college di Cypress-Fairbanks, una quarantina di chilometri a nord di Houston, colpendo apparentemente a caso gli studenti con un coltello o un taglierino.

L'allarme al Lone Star community college di Cypress-Fairbanks è scattato in tarda mattinata. L'aggressore ha agito in poco tempo, lasciando dietro di sé una striscia di sangue. Alle sue vittime ha inferto profonde ferite al collo e al corpo, hanno detto alcuni testimoni. Quattro persone, di cui due in condizioni definite critiche, sono state portate via con l'eliambulanza, ma le persone ricoverate sono state in tutto dodici. Altre due hanno avuto ferite lievi e hanno rifiutate il ricovero.



Quando è stato individuato il pericolo, gli studenti sono stati informati via email o sms ed è stato chiesto loro di trovare un rifugio o chiudersi in camera, mentre la polizia è rapidamente arrivata sul posto e ha isolato e fermato il sospetto, poi definito semplicemente come un maschio di 21 anni dagli agenti, che non hanno diffuso il suo nome e nemmeno hanno voluto precisare che tipo di arma avesse.



Altre fonti hanno riferito che si tratta di uno studente del Lone Star, mentre alcuni testimoni hanno detto che indossava un cappello nero. Inizialmente sembrava che gli aggressori fossero almeno due, ma poi la polizia ha chiarito di aver accertato che era in realtà uno solo. Probabilmente l'allarme su un possibile altro uomo è nato perché nel corso del suo raid il ragazzo fermato si è mosso rapidamente da un edificio all'altro. La vicenda fa seguito ad un altro episodio di sangue avvenuto nel gennaio scorso in un altro campus del Lone Star College, in cui nel corso di una lite due studenti si sono sparati a vicenda, causando il ferimento di tre persone, compreso uno dei due studenti che hanno aperto il fuoco.