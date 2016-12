El Salvador, forte sisma provoca onda anomala

foto Usgs 09:28 - Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 è stata registrata al largo delle coste di El Salvador. Secondo i rilievi del Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs) il sisma ha avuto ipocentro a 50,6 km di profondità ed epicentro 125 km a sud di Usulutan, quarta città del Paese. Diramata e poi rientrata l'allerta tsunami per El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panama e Messico. Ma un'onda anomala ha colpito Acajutla. - Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 è stata registrata al largo delle coste di El Salvador. Secondo i rilievi del Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs) il sisma ha avuto ipocentro a 50,6 km di profondità ed epicentro 125 km a sud di Usulutan, quarta città del Paese. Diramata e poi rientrata l'allerta tsunami per El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panama e Messico. Ma un'onda anomala ha colpito Acajutla.

Secondo il servizio geologico americano, l'evento sismico si è prodotto in mare, davanti alle coste di El Salvador, intorno alle 22.37 di ieri ora locale (le 6.37 di stamattina in Italia). Al momento non ci sono notizie di vittime o danni.



Un'ora dopo altra scossa di magnitudo 5.4

Una nuova scossa di magnitudo 5.4 è stata registrata un'ora dopo la prima dall'Istituto geofisico americano al largo delle coste di El Salvador con ipocentro, a 57 km di profondità, poco lontano dal precedente sisma.



Onda anomala

Il Centro d'allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) ha annullato l'allerta per le altre aree. Ma ha registrato un'onda anomala di 10 cm. che ha colpito la costa di El Salvador, nei pressi della località di Acajutla. Il fenomeno potrebbe costituire un pericolo per le imbarcazioni e le strutture costiere nell'area, nelle prossime ore.