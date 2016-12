Professore fa sesso con 14enne: assolto

foto LaPresse 18:53 - Un insegnante sposato di 32 anni ha ripetutamente fatto sesso con un'alunna di 14 anni, ma è stato assolto in appello poiché la ragazzina frequentava una classe diversa. La sentenza shock della Corte d'Appello di Coblenza, in Germania, ha lasciato esterrefatto il preside dell'istituto, il quale ha dichiarato che "la scuola non può funzionare in questo modo". Per i genitori della ragazzina la "sentenza è stata devastante". - Un insegnante sposato di 32 anni ha ripetutamente fatto sesso con un'alunna di 14 anni, ma è stato assolto in appello poiché la ragazzina frequentava una classe diversa. La sentenza shock della Corte d'Appello di Coblenza, in Germania, ha lasciato esterrefatto il preside dell'istituto, il quale ha dichiarato che "la scuola non può funzionare in questo modo". Per i genitori della ragazzina la "sentenza è stata devastante".

L'insegnante aveva già fatto, con insuccesso, avances sessuali alla sorella maggiore della vittima. Durante una gita scolastica, poi aveva spostato le sue attenzioni verso la minore, questa volta riuscendo nel suo intento. Nel corso di 5 mesi, l'uomo ha avuto svariati rapporti sessuali con la 14enne, uno anche in uno sgabuzzino della scuola, usato come ripostiglio degli arnesi per le pulizie.



Inizialmente, la sentenza di primo grado aveva condannato a due anni di reclusione, con la condizionale, il professore-casanova, che nel frattempo era stato sospeso dal servizio scolastico. Ora, però, i giudici della Corte d'Appello hanno ribaltato il giudizio e assolto l'imputato. Per la Corte infatti il 32enne, in quanto titolare di una cattedra in una classe parallela,"non aveva una responsabilità educativa e di tutela" nei confronti della ragazzina. Anche il fatto che in qualche circostanza l'insegnante sostituì il collega di religione nella classe frequentata dalla giovane sedotta è stato considerato "irrilevante".