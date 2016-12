Amnesty: "Da curdi crimini guerra"

Secondo un rapporto di Amnesty International le forze curde irachene avrebbero fatto saltare in aria e bruciato migliaia di case in villaggi arabi ripresi all'Isis, in rappresaglia per il presunto sostegno delle comunità arabe ai jihadisti. "Lo sgombero forzato di civili e la distruzione deliberata di case e proprietà senza giustificazione militare - afferma Donatella Rovera di Amnesty in un comunicato -, possono costituire crimini di guerra".