Aereo Sinai, media Gb: "Nuovo video Isis, attentato è di un gruppo affiliato"

Nel video uno jihadista rivela l'intento vendicativo dell'attentato, realizzato per "rispondere" ai raid condotti da Mosca in Siria. "Grazie a dio i soldati del Califfato hanno abbattuto l'aereo russo nella Provincia del Sinai che trasportava 220 crociati russi che sono tutti morti. La macchina da guerra russa ha cominciato un genocidio contro i sunniti del Levante in Siria. La Russia ha pensato che gli jihadisti non si sarebbero vendicati ed è entrata in un tunnel oscuro per aver perso la guerra".



Il filmato mostra anche alcune persone che si complimentano dell'azione condotta dall'Isis contro l'aereo russo, inneggiando a "nuove azioni per far cadere altri aerei per vendicare i nostri fratelli, i nostri figli, i bambini e le nostre donne".