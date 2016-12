Usa, pitbull salva un ragazzino sordo da un incendio in casa

19:22 - E' diventato un eroe nazionale il piccolo pitbull di due anni di nome Ace che salvato la vita a Nick, il padroncino di tredici anni, sordo dalla nascita, da un incendio divampato in casa. Il bambino stava dormendo nella propria stanza quando Ace è piombato in camera e ha cominciato a leccargli forsennatamente la faccia per svegliarlo.

In quel momento Nick non indossava l'apparecchio acustico, era appena tornato dal campo estivo e per la prima volta aveva avuto il permesso di stare in casa da solo. Una volta sveglio si è tappato il naso per non inalare il fumo ed è uscito dall'abitazione dando l'allarme alla madre che si trovava a lavoro. L'incendio, dalle prime perizie, sembra abbia avuto origine dal garage e ha distrutto completamente la casa senza procurare feriti. Tutto è bene quel che finisce bene specialmente per Nick e per il suo eroico amico a quattro zampe.