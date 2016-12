Barricate contro-rivoluzionarie in Ucraina: le ha erette la popolazione russofona davanti alla sede del parlamento di Crimea, a Sinferopoli, la capitale. L'obiettivo è la convocazione di un referendum sulla secessione della Crimea dall'Ucraina. Una trentina di persone ha fatto irruzione nel parlamento issando il tricolore russo al posto della bandiera ucraina. Intanto Arseni Iatseniuk è stato eletto premier all'unanimità dal parlamento ucraino.

16:48 Parlamento Crimea licenzia governo locale

Il Parlamento della Crimea, occupato da una trentina di filorussi armati e in mimetica, ha licenziato il governo della Repubblica autonoma ucraina: lo riferisce l'agenzia Interfax.

16:18 Crimea vaglia referendum per maggiore autonomia

Il Parlamento della repubblica autonoma e russofona di Crimea, parte dell'Ucraina, valuta in seduta straordinaria un possibile referendum per dare più poteri agli organi locali allentando i legami con Kiev. Il referendum potrebbe svolgersi il 25 maggio, stesso giorno delle previste elezioni presidenziali ucraine.

15:27 Lagarde: "Kiev ha chiesto aiuto a Fmi, noi pronti"

L'Ucraina ha chiesto aiuto al Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo afferma il direttore generale del Fmi, Christine Lagarde. "Siamo pronti a rispondere", mette in evidenza Lagarde.

14:22 Iatseniuk eletto premier all'unanimità

Arseni Iatseniuk è stato eletto premier all'unanimità dal parlamento ucraino. Hanno votato per lui tutti i 371 deputati presenti in aula (su 450, il quorum era di 226 voti). Iatseniuk era già stato presentato ieri sera come candidato premier a Kiev in una piazza Maidan gremita.

13:35 Nuova maggioranza, Iatseniuk candidato premier

Una nuova maggioranza si è formata all'interno del Parlamento ucraino. La nuova coalizione, "Scelta europea", si compone di 250 deputati (su 450) e ha candidato il capogruppo del partito "Patria" di Timoshenko, Arseni Iatseniuk, al posto di premier dopo che il suo nome come nuovo capo del governo era stato già annunciato ieri sera a Kiev in una piazza Maidan stracolma.

12:41 Ue: "Tutti rispettino integrità territoriale"

"L'integrità territoriale dell'Ucraina deve essere rispettata da tutti". Lo ha ribadito il portavoce della Commissione Ue dopo gli ultimi sviluppi in Crimea e ai confini del Paese. "L'Ue mantiene lo stesso messaggio chiaro degli altri giorni, tutte le parti e gli attori devono continuare a lavorare per rispettare l'integrità territoriale, lo stiamo ripetendo da tempo ormai", ha sottolineato.

12:19 Polonia: "Gioco pericoloso in Crimea"

Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha messo in guardia oggi dall'evolversi della situazione in Crimea, dopo il blitz del gruppo di filorussi: "E' un gioco molto pericoloso che potrebbe far scaturire il conflitto regionale". Sikorski ha criticato duramente l'azione degli uomini armati che stamattina hanno occupato le sedi governative a Simferpol.

12:01 Ianukovich difende Crimea: "L'esercito stia fuori"

Il presidente ucraino deposto Ianukovich prende le parti del popolo dell'Ucraina sudorientale e della Crimea "che non accetta il voto del potere e le azioni illegittime in corso nel Paese, quando i dirigenti dei ministeri vengono eletti dalla folla in piazza", e chiede che le forze armate non intervengano negli affari politici interni.

11:35 Mosca accorda protezione a Ianukovich

Mosca garantirà la sicurezza di Ianukovich nel territorio della federazione russa: lo dice una fonte del potere, citata dall'agenzia statale Itar-Tass. "Dato che il presidente Ianukovich si è rivolto alle autorità della Federazione russa chiedendo di garantire la sua sicurezza personale, questa richiesta è stata soddisfatta sul territorio della Federazione russa", ha spiegato la fonte.

11:28 Ianukovich: "Illegittime decisioni Parlamento"

Per il deposto presidente ucraino Viktor Ianukovich "le decisioni che si prendono alla Rada (il Parlamento ucraino) in assenza di molti membri del partito delle Regioni e di altri, preoccupati per la propria sicurezza, sono illegittime". Ianukovich chiede che sia ripristinato l'ordine costituzionale.

11:15 Ianukovich chiede protezione Mosca contro minacce

"Sono costretto a chiedere alle autorità russe di garantire la mia sicurezza personale dalle azioni degli estremisti": lo ha scritto il deposto presidente ucraino Ianukovich in una dichiarazione inviata a Itar-Tass.

11:12 Crimea, polizia ferma blindati russi

La polizia stradale ucraina ha fermato alle porte di Sinferopoli, capitale della Crimea, alcuni blindati russi, facendoli tornare alla propria base: lo riferisce su Facebook il ministro degli interni ad interim Arsem Avakov.

11:09 Ianukovich: "Sono ancora presidente legittimo"

"Mi considero ancora il legittimo capo dello Stato ucraino eletto dai cittadini ucraini in libere elezioni": lo ha scritto Ianukovich in una dichiarazione inviata a Itar-Tass.

11:00 Blitz Parlamento Crimea, inchiesta per terrorismo

La procura di Crimea ha aperto un'inchiesta per terrorismo per l'occupazione della sede del parlamento e del governo locali da parte di un gruppo di filorussi. Lo riferisce l'agenzia ucraina Unian. Gli occupanti, intanto, si sono rifiutati di incontrare i dirigenti del consolato generale russo a Sinferopoli, come riferisce il vicepremier locale Rustam Temirgaliev.

10:50 Kiev convoca incaricato affari russo

L'incaricato d'affari russo in Ucraina, Andrei Vorobiov, è stato convocato al ministero degli esteri ucraino: lo riferisce lo stesso ministero, che ha chiesto il rispetto dell'integrità territoriale.