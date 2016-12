24 giugno 2014 Sudan, Meriam fermata di nuovo

22:13 - Meriam Yahia Ibrahim Ishag, la ragazza cristiana condannata per apostasia e liberata lunedì, è stata di nuovo fermata in Sudan. Lo fa sapere l'avvocato della donna tramite Antonella Napoli, presidente della ong Italians for Darfur. Meriam, il marito Daniel e lo stesso legale sono stati bloccati all'aeroporto di Khartoum dai servizi segreti sudanesi.

"Meriam sarà rilasciata a breve, era stata fermata per dei controlli sui documenti", ha scritto su Twitter Antonella Napoli, citando conferme dall'ambasciatrice del Sudan in Italia. L'arresto sarebbe stato dovuto a un problema procedurale. Fonti dell'ambasciata sudanese in Italia hanno riferito che Meriam e la sua famiglia avrebbero ottenuto il nullaosta per partire e si sarebbero precipitati in aeroporto per lasciare il Paese.



Una volta arrivati, la sicurezza avrebbe chiesto a Meriam un documento scritto che attestasse l'annullamento di lunedì, da parte della Corte d'appello, della sentenza che condannava a morte e a 100 frustate. Meriam sarebbe stata fermata per incongruenze nella documentazione.