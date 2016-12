Muore annegato l'inventore delle "secchiate"

22:47 - Non ha potuto compiere l'ultimo atto di beneficenza Corey Griffin, il co-fondatore della Ice Bucket Challenge pro Sla, morto annegato a soli 29 anni. Una tragedia inaspettata avvenuta pochi istanti dopo che Corey aveva "incassato" un'ennesima vittoria nella gara di beneficenza.

Secondo un portavoce della polizia, erano le due del mattino, le otto in Italia, quando il giovane era appena uscito da una raccolta fondi a Nantucket, famosa località turistica in Massachusetts. Prima di andare a dormire ha deciso di fare un tuffo in mare ed e' salito sul tetto dello Straight Wharf, un edificio a due piani nel porto di Nantucket. "E' risalito in superficie - scrive il Boston Globe - poi e' annegato, non è più riemerso".



Griffin aveva deciso di promuovere l'Ice Bucket Challenge pro Sla nel 2012 per aiutare un amico a cui era stata diagnosticata la malattia. In poco tempo, grazie anche alla rete, l'evento e' diventato virale. Quest'anno e' stata raccolta la cifra record di 42 milioni di dollari in donazioni. Una cifra record considerando che lo scorso anno nello stesso periodo (29 luglio-21 agosto) erano stati raccolti "solo" 2,1 milioni di dollari.