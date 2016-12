23:09 - "In tempi come quelli in cui viviamo, il fermo impegno al legame transatlantico resta la pietra miliare della politica estera italiana". A sostenerlo, in un messaggio inviato al segretario di Stato americano John Kerry in occasione della festa dell'Indipendenza, è il ministro degli Esteri, Federica Mogherini. La quale sottolinea come Italia e Usa continueranno "a lavorare insieme per rafforzare la pace e la sicurezza".