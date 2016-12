15 giugno 2014 Iraq, Isis giustizia decine di soldati

15:47 - Un'esecuzione in piena regola con decine di soldati iracheni allineati di fronte alla canna del fucile. Sono drammatiche le immagini che i jihadisti dello stato islamico dell'Iraq e del Levante, Isis, hanno pubblicato sul web dopo aver giustiziato alcuni militari. Le foto, che non possono tuttavia essere autentificate, sarebbero state scattate nella provincia di Salaheddine, a nord della Capitale. "Ne abbiamo uccisi 1.700", scrivono i ribelli su Twitter.

Il New York Times, pur confermando l'impossibilità, al momento, di verificare fotografie e rivendicazioni, riporta segnalazioni di un gran numero di funerali in corso nella provincia di Salahuddin.



Se la notizia delle esecuzioni si rivelerà corretta, ci si troverebbe di fronte alla peggiore atrocità di massa perpetrata sia in Siria, sia in Iraq negli ultimi anni, superando anche gli attacchi con armi chimiche nella periferia siriane di Damasco dello scorso anno, che hanno ucciso 1.400 persone.



Baghdad si prepara alla contro-offensiva - Il sangue non scorre solo da una parte. Le forze di sicurezza irachene hanno infatti annunciato di avere ucciso 279 "terroristi" nelle ultime 24 ore e si preparano a lanciare una contro-offensiva per fermare la rapida avanzata dei jihadisti.



L'annuncio è stato fatto dal portavoce per la sicurezza al primo ministro Nouri al-Maliki, il tenente generale Qassem Atta, in una conferenza stampa trasmessa in televisione.