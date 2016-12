12:32 - Papa Francesco ha rivolto al termine dell'Angelus un "accorato appello" per la Terra Santa, parlando dei "tragici eventi" che stanno colpendo la Striscia di Gaza. Chiedendo alle autorità di pregare, ha poi auspicato che non ci sia "mai più guerra" e ha chiesto "il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace e ascoltare il grido di chi ci chiede di trasformare le nostre armi in strumenti di pace".