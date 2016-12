Francia, fuga d'amore di una 15enne con uomo di 48: minacciano suicidio

13:20 - Ore di attesa e paura in Francia per la scomparsa di Laurelen Wavelet, una quindicenne scomparsa dalla cittadina di Bully-les-Mines vicino a Calain dove viveva con il padre separato. Motivo della fuga sarebbe una relazione d'amore con uomo molto più grande di lei, il 48enne Christophe, un amico del padre.

Prima di far perdere le tracce, la ragazzina ha postato due messaggi su Facebook minacciando di voler compiere un gesto estremo insieme al fidanzato. Si pensa dunque a un tragico epilogo della vicenda, e l'ipotesi suicidio si fa sempre più probabile. A conferma di ciò, una lettera di Christophe arrivata proprio nelle ultime ore alla famiglia della ragazza in cui l'uomo comunica di voler approfittare del momento per farla finita con la sua amata. Stando alle dichiarazioni dei genitori di Laurelen, i due si erano conosciuti e innamorati lo scorso Natale, e da allora la relazione era andata avanti nonostante la madre avesse fatto di tutto per allontanarli. In tutta risposta però la ragazzina si era trasferita dal padre per stare addirittura più vicina all'uomo.