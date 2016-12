05:54 - Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.5 gradi sulla scala Richter, è stata registrata alle 13.29 ora locale (le 2.29 in Italia) al largo delle isole Tonga, nel Sud dell'Oceano Pacifico. Secondo lo United States Geological Survey, il sisma ha avuto ipocentro a 33 km di profondità ed epicentro 138 km a nordovest di Hihifo. Non ci sono segnalazioni di danni né allarmi per possibili tsunami.