Crisi Ucraina, trovato un accordo "Stop ai gruppi armati illegali"

"Disarmare i gruppi armati illegali". E' l'intesa raggiunta a Ginevra al vertice Ue-Usa-Russia-Ucraina per cercare una soluzione alla crisi. Il documento prevede, oltre al disarmo, la fine delle occupazioni degli edifici pubblici e anche un'amnistia. Intanto il presidente russo Vladimir Putin lancia un avvertimento a Kiev: "Spero di non dover usare la forza" e accusa: "Kiev sta portando il Paese verso l'abisso".

21:52 Obama: solo una chance d'intesa diplomatica

"Al momento penso che possiamo essere certi di nulla: c'è solo la possibilità che la diplomazia possa andare avanti e avere effetto". Così Barack Obama sull'accordo di Ginevra.

18:56 Kerry: tutti d'accordo su riduzione violenza

"Tutte le parti coinvolte nella crisi ucraina si sono dette d'accordo sul fare dei passi avanti per ridurre la violenza". Lo ha detto il Segretario di Stato Usa, John Kerry, al termine del vertice a 4 di Ginevra.

18:48 Lavrov: non vogliamo inviare truppe all'est

"Non abbiamo alcun desiderio di inviare truppe in Ucraina". Lo ha assicurato il ministro degli Esteri russo Lavrov in una conferenza stampa dopo i negoziati di Ginevra. Lavrov ha escluso anche rafforzamenti del contingente militare russo in Crimea.

18:24 Lavrov: disarmo gruppi armati illegali

Unione europea, Russia, Stati Uniti e Ucraina hanno raggiunto un accordo, a Ginevra, per tentare di uscire dalla crisi. Lo ha annunciato il ministro degli esteri di Mosca, Sergei Lavrov, in conferenza stampa. Il documento prevede il disarmo dei gruppi armati illegali e la fine delle occupazioni degli edifici pubblici. L'intesa prevede anche un'amnistia.

17:45 Obama invia a Kiev aiuti logistici

Il presidente americano Barack Obama ha approvato l'invio di aiuti militari in Ucraina "non letali", cioè elmetti, materassini da campo, sistemi di purificazione d'acqua, tende e medicine da destinare all'esercito di Kiev.

17:35 Protesta filorussa davanti ad aeroporto Donetsk

n gruppo di filorussi sta manifestando davanti all'aeroporto di Donetsk, nell'Ucraina orientale, contro la presunta decisione delle autorità di Kiev di chiudere di fatto le frontiere ai cittadini russi di sesso maschile tra i 16 e i 60 anni. Secondo alcuni media alla manifestazione stanno partecipando un centinaio di persone, mentre sarebbero circa 200 secondo altre fonti. L'aeroporto sta comunque funzionando regolarmente.

14:42 Migliaia di studenti manifestano per l'unità del Paese

Migliaia di studenti e insegnanti hanno manifestato a favore dell'unità dell'Ucraina a Lugansk, città dell'est del Paese in cui gli insorti filorussi occupano la sede dei servizi segreti. La dimostrazione si e' svolta davanti all'università Shevchenko, non lontano dall'edificio occupato dai pro-Mosca. Lo fa sapere l'agenzia Interfax.

14:42 Oligarca mette una taglia sui filo-russi

Il governatore della regione di Dnipropetrovsk (nell'Ucraina orientale), l'oligarca Igor Kolomoiski, ha messo una "taglia" da 10.000 dollari per ogni "omino verde" (sono chiamati così i filorussi armati di kalashnikov e in mimetica senza distintivi) "catturato". Lo fa sapere l'agenzia ufficiale ucraina Ukrinform, citando il vice di Kolomoiski, Boris Filatov. Il governatore sarebbe anche disposto a pagare 200.000 dollari per ogni edificio in mano ai filorussi riportato sotto il controllo di Kiev.

14:39 Obama: "Russia non cerca guerra perché noi più forti"

"Credo che la Russia non sia interessata a qualsiasi tipo di scontro militare con noi, visto che è consapevole che le nostre forze convenzionali sono di gran lunga più forti delle loro. Noi non abbiamo bisogno di alcuna guerra, ma il riconoscimento che Paesi come l'Ucraina possono avere buone relazioni con gli Stati vicini, tutti". Lo ha detto Barack Obama alla Cbs.

14:31 Putin: "Da presidenza Italia nuovo impulso a Ue-Russia"

"La presidenza italiana della Ue darà un nuovo impulso ai rapporti con la Russia". Ne è convinto il presidente russo Vladimir Putin parlando con i giornalisti dopo la sua "linea diretta" con il Paese, durata circa quattro ore.

13:23 Putin: ripristinare fiducia con gli Usa

"Mosca è interessata a sviluppare le relazioni con gli Usa, lavoreremo per ripristinare la fiducia": lo ha detto Putin nella sua linea diretta con il Paese, precisando che il reset con gli Stati Uniti è finito non per la Crimea ma per la Libia.

12:46 Putin: "Risponderemo all'allargamento della Nato a est"

Putin ha ammonito che "nessuno di noi deve aver paura" dell'espansione della Nato a est perché la Russia "risponderà per garantire la propria sicurezza", anche se "si rischia una corsa agli armamenti".

12:40 Gas, Barroso a Putin: evitare la sospensione della fornitura

L'eventuale interruzione della fornitura del gas all'Ucraina da parte di Gazprom è "causa di seria preoccupazione, poiché comporta il pericolo di un interruzione del servizio nell'Ue ed altri Paesi partner", così il presidente della Commissione Barroso in una lettera a Putin, a cui chiede "di trattenersi dall'adottare tali misure".

12:25 Putin: "Irrealistico che Ue tagli forniture gas russo"

Putin ritiene "assolutamente irrealistico" l'ipotesi che l'Europa possa ridurre drasticamente la forniture di gas russo perché il suo fabbisogno è del 30%-35%, con punte del 90% in Finlandia e del 60%-70% in altri Paesi.

12:11 Crimea, Putin: 2 miliardi di euro per lo sviluppo

Nella sua diretta con il Paese, Putin ha stimato in circa 100 miliardi di rubli, pari a circa 2 miliardi di euro, l'investimento complessivo legato alla riunificazione della Crimea, tra stipendi, pensioni e sviluppo socio-economico, escluso il nuovo ponte a Kerch.9