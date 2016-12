Bosnia, 9 anni con forbici in pancia: ora l'uomo fa causa all'ospedale

09:06 - Nel 2003 si era fatto operare per un'ulcera gastrica, ma da allora i dolori sono peggiorati sempre più. Finché, con una radiografia eseguita dopo 9 anni di sofferenze, il 38enne bosniaco Alen Papac ha scoperto quale fosse il problema: i medici si erano dimenticati nel suo stomaco un paio di forbici lunghe 12 centimetri. Ora l'uomo, che vive a Mostar, in Bosnia Herzegovina, dopo un nuovo intervento compiuto 2 anni fa, è tornato a sorridere.

"Per anni - ha raccontato il 38enne al britannico Daily Star - ho sofferto di dolori atroci allo stomaco e ho avuto anche altri problemi di salute: ora so che tutto era provocato da quelle forbici dimenticate dai medici. Ma solo quando il dolore è diventato insopportabile sono tornato in ospedale dove, con una radiografia, è stata scoperta la causa".



Nonostante l'episodio di malasanità, però, Papac dice di non aver ricevuto grandi scuse dall'ospedale, e per questo ha intentato causa alla struttura, che ha rifiutato di negoziare un risarcimento.